Названо головні ризики для китайської економіки в новому році

Аналітики назвали головні ризики для китайської економіки у новому році. Серед них зниження споживчих витрат, перебої у постачаннях та песимістичні очікування, повідомляє Лента.Ру.

Фахівці відчувають найбільше занепокоєння за двома основними напрямками: спад у споживанні, здатний негативно позначитися на внутрішньому попиті, і криза на ринку нерухомості, спричинена передбанкрутним станом великого забудовника Evergrande та закредитованістю багатьох інших учасників.

У зв'язку з цим головним завданням та викликом для влади та бізнесу стане створення умов, які б дозволили населенню активно витрачати зароблене та накопичене.

При цьому багато в чому небажання населення витрачати пов'язане з падінням пандемії коронавірусу рівнем доходів. Саме його підвищення дозволить уникнути головних ризиків, резюмували аналітики.