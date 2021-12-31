У Тернополі та Хмельницькому приготувалися до святкування дня народження Бандери

У Хмельницькому слідом за Тернополем вивісили величезний банер із портретом лідера ОУН Степана Бандери. Зображення прикрасили прапорами червоного та чорного кольорів, повідомляє Обозреватель.

Це зробили напередодні Дня народження Бандери, яке святкують 1 січня. У 2022 році відзначатимуть 113-ту річницю з Дня народження лідера ОУН.

Банер з'явився у центрі міста – на будівлі торгового центру "Дитячий світ". На портреті також є слова з пісні, яка недавно стала частиною флешмобу серед українців. Вони звучать так: "Батько наш Бандера, Україна мати. Ми за Україну будем воювати".

Банер з'явився на ТЦ "Дитячий світ". Джерело: podillyanews.com

Як пише видання, у Хмельницькому зазвичай цього дня прикрашають червоно-чорними та жовто-блакитними прапорами вулицю Проскурівську.

"Цього разу, очевидно, вирішили вуличну святково-патріотичну інсталяцію доповнити та продовжити трохи далі" , – пишуть журналісти.

Раніше у Тернополі на фасаді будівлі облдержадміністрації також вивісили портрет Бандери на честь 113-ї річниці з дня його народження. Поряд із портретом провідника ОУН на банер винесли таку саму цитату з української патріотичної пісні.