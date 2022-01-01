Xiaomi показала на що здатний її CyberDog (відео)

Xiaomi показала на що здатний її CyberDog (відео)
Фото: blog.mi.com

Про робопса CyberDog від Xiaomi стало відомо під час серпневої виставки. Цього ж разу компанія поділилася відеороликом на якому продемонструвала його можливості, повідомляє РБК-Україна.

Зовнішньо CyberDog доволі схожий на Spot - розробку від Boston Dynamic, втім він відрізняється своїми габаритами, а особливо вартістю.

Так, ціна на апарат від Xiaomi становить лише 1,540 доларів, а Spot - 74,500.

Xiaomi обладнала робобпса двигунами власної розробки, завдяки чому він здатний рухатися зі швидкістю до 3,2 м/с й виконувати складні дії, у тому числі й сальто назад. На відео можна побачити як пес подає лапу, радіє коли його гладять або ж завалюється на спину.

Чим саме обладнаний CyberDog:

  • платформою Nvidia Jetson Xavier NX;
  • SSD на 128 ГБ;
  • сенсорними й ультразвуковими датчиками;
  • ширококутною камерою;
  • модулем GPS;
  • модулем глибини Intel RealSense D450;
  • трьома портами, серед яких: звичайний USB, Type-C і HDMI.

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