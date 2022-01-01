Xiaomi показала на що здатний її CyberDog (відео)
Про робопса CyberDog від Xiaomi стало відомо під час серпневої виставки. Цього ж разу компанія поділилася відеороликом на якому продемонструвала його можливості, повідомляє РБК-Україна.
Зовнішньо CyberDog доволі схожий на Spot - розробку від Boston Dynamic, втім він відрізняється своїми габаритами, а особливо вартістю.
Так, ціна на апарат від Xiaomi становить лише 1,540 доларів, а Spot - 74,500.
Xiaomi обладнала робобпса двигунами власної розробки, завдяки чому він здатний рухатися зі швидкістю до 3,2 м/с й виконувати складні дії, у тому числі й сальто назад. На відео можна побачити як пес подає лапу, радіє коли його гладять або ж завалюється на спину.
Чим саме обладнаний CyberDog:
- платформою Nvidia Jetson Xavier NX;
- SSD на 128 ГБ;
- сенсорними й ультразвуковими датчиками;
- ширококутною камерою;
- модулем GPS;
- модулем глибини Intel RealSense D450;
- трьома портами, серед яких: звичайний USB, Type-C і HDMI.