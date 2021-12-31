Байден поговорить із Зеленським 2 січня — Білий дім

Президент України Володимир Зеленський поговорить з американським колегою Джо Байденом 2 січня, повідомляє Reuters із посиланням на Білий дім, повідомляє Новое время.

Як передає кореспондентка The Associated Press, представник Білого дому сказав, що Байден ще раз підтвердить підтримку США територіальної цілісності та суверенітету України, обговорить із Зеленським війська РФ на кордоні країни і підготовку до майбутніх дипломатичних контактів із Москвою, які мають допомогти знизити ескалацію.