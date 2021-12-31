У Рівному під час руху загорівся тролейбус з пасажирами

В Рівному під час руху загорівся тролейбус з пасажирами. На місце негайно виїхали рятувальники, повідомляє Сьогодні.

Подробиці пожежі

Загорання виникло 31 січня о 19:54. Тролейбус прямував за маршрутом номер 10 по вулиці Соборній в місті Рівне.

Прибувши за вказаною адресою рятувальники встановили, що загорання трапилося під аркою переднього колеса. Загоряння швидко ліквідували.

Наслідки

Серед пасажирів жертв та постраждалих немає. Вогнем пошкоджена арка переднього колеса. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.