Як приготувати похмільний суп: зірковий кухар дав корисний рецепт
Після бурхливої новорічної ночі ранок або вже день 1 січня, дійсно, рідко буває добрим, і часом настільки, що навіть ані олів'є, ані холодець в рот не лізе. У цих ситуаціях рятівним засобом, яке приведе вас у норму, може стати суп. І не біда, якщо заздалегідь блюдо не готове і зробити замовлення з доставкою не виходить - просто приготуйте ледачий суп, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Як це зробити, пояснив кулінарний гуру "Нового каналу", шеф і експерт реаліті "На ножах" Алекс Якутов.
Експерт, в першу чергу, тут порадив не викидати холодець після новорічного застілля, або принаймні залишити трошки для стратегічних запасів на ранок.
Як приготувати похмільний суп
Інгредієнти:
- Холодець - залишки після Нового року
- Огірок солоний - 2 штуки
- Морква - половинка
- Цибуля - половинка
- Часник - 3 зубчики
- Перець халапеньо - за бажанням
- Помідори свіжі - 2 штуки
- Соєвий соус - 2 столові ложки
- Зелена цибуля, кінза - по 2 столові ложки
- Лимонний сік - 5 грамів
- Коріандр зерна - 0,3 чайної ложки
- Зіра зерна - 0,3 чайної ложки
- Перець чилі подрібнений - на кінчику чайної ложки
- Чорний перець зерна - 0,3 чайної ложки
- Кардамон насіння - 2 штуки
- Лавровий лист - 1 штуку
Приготування:
- Спочатку потрібно нарізати моркву кубиком, дрібно порізати часник і цибулю. Далі - відправляєте в сотейник обсмажуватися на повільному вогні. Не забудьте посолити.
- Спеції слід перетерти в ступці та додати в сотейник.
- Далі відправляєте в сотейник м'ясо, яке знайшли в холодильнику. Побачили копчену ковбасу, буженину, качку або курку після свята - порізали і додали. Разом все обсмажте.
- Помідори перебийте блендером до однорідної маси (якщо є помідори пілаті - можна взяти їх). Відправляйте у сотейник, обсмажуйте.
- Додайте соєвий соус, потім солоні огірки. Протушкувати з томатами.
- Настав час для холодцю - відправте його в сотейник і трохи проваріть.
- Якщо у вас залишився відварений рис, який ви готували для салатів, можна взяти одну жменю і додати до супу.
- Наріжте зелень і додайте. Видавіть сік лимона. Посоліть на смак.
Суп готовий. Смачного!