Зеленський в Instagram привітав українців з прийдешнім 2022 роком

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із прийдешнім 2022 роком, повідомляє Новое время.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував фотографію зі своєю дружиною Оленою Зеленською.

Новорічне звернення Зеленського - онлайн

Він сподівається, що 2022 рік буде чудовим.

«У новому, 2022-му, щиро бажаємо: близьких – поряд, здоров'я – кожному, можливостей – без меж, впевненості – щодня, любові – в кожне серце, добра – всім! Нехай це буде чудовий рік!» — написав Зеленський.

Перше новорічне вітання Володимира Зеленського напередодні 2020 року викликало хвилю дискусій, зокрема через слова «немає різниці, біля якого пам'ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий». Натомість його друге новорічне звернення до українців перед 2021 роком обговорювали через участь у ньому дітей-акторів.