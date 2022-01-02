Ознаки раку легень можуть виявлятися на нігтях

У деяких випадках ознаки раку легень можуть проявлятися на нігтях. Тривожним знаком може бути зміна кольору чи форми нігтьової пластини, повідомляє Обозреватель.

Як розповів Еxpress, рак – належить до групи захворювань, спричинених швидким та неконтрольованим розмноженням клітин. Національна служба охорони здоров'я Великої Британії (NHS) нещодавно активізувала зусилля щодо підвищення поінформованості про ознаки хвороби, щоб знизити рівень смертності протягом наступних кількох років.

Зокрема, фахівці закликали пацієнтів звертати увагу на незвичайні зміни в організмі, вдаватися до послуг скринінгу, щоб підвищити шанси на лікування. Говорячи про симптоматику онкології, експерти рекомендували звертати увагу на нігтьові пластини, оскільки видимі зміни на них можуть свідчити про рак легень, йдеться у дослідженні.

Вчені пояснили, що онкологію можна розпізнати, придивившись до нігтів. Крім того, при захворюванні пальці часто набрякають.

"Нігті набувають округлого вигляду" , – пояснили фахівці.

Хоча причина зміни форми нігтів залишається невідомою, дослідники вважають, що це може бути пов'язане з посиленням припливу крові до кінцівок тіла.

"Це може призвести до накопичення рідини в тканинах кінцівок" , – припустили експерти.

Вони ж попередили, що у багатьох випадках це захворювання спровоковане курінням, як активним, і пасивним.