10 речей, які варто зробити в перший тиждень нового року

Перші дні нового року можна назвати особливими: свята ще не закінчилися, більшість має кілька вихідних для відпочинку, а також намір почати життя з нового аркуша. Оскільки передноворічна метушня багатьох втомила, насамперед експерти радять витратити вільний час на приємні справи, перезавантажитися і набратися сил, повідомляє Обозреватель.

Сайт підготував 10 порад про те, як провести перший тиждень нового 2022 року. Відкриває список приємне "завдання" – виспатися.

Новий рік-2022. Джерело: Фото автора Elina Fairytale: Pexels

1. Відновити режим

Перед новорічною ніччю більшість намагається зробити все й одразу – закрити дедлайни на роботі, закупитись продуктами на кілька днів і наготувати святковий стіл, провести генеральне прибирання та прикрасити житло. Якщо ніч з 31-го на 1-ше пройшла бурхливо, режим дня може особливо постраждати.

Після цього просто необхідно нормально виспатися, а потім відновити режим на звичний для вас, щоб не збити циркадні ритми.

Уже 1 січня найкраще спробувати лягти в ліжко не пізніше 23:00, щоб прокинутися вранці. Якість сну зміниться на краще, якщо ввечері провітрити приміщення й не користуватися смартфоном, планшетом або ноутбуком хоча б за годину до "відбою".

2. Полінуватися

Необов'язково розпочинати реалізацію всіх своїх цілей "із понеділка" або з першого дня нового року. Якщо є можливість зробити собі новорічні канікули, варто нею користуватися. Це ідеальний час, щоб провести його з рідними та близькими, – або віч-на-віч із собою, якщо це саме те, чого вам не вистачало.

Важливо не забувати, що найкраще розпочинати нові справи в ресурсному стані. Це дуже допоможе довести все до кінця.

3. Зустрітися з близькими

І вам, і вашим родичам та друзям буде приємно розділити святковий настрій і провести час разом. Новорічний період дозволяє вибрати розваги на будь-який смак: від катання на ковзанах до затишного вечора вдома під вогниками гірлянд.

Поки не треба турбуватися, що завтра вставати на роботу, можна насолодитися часом, проведеним із дорогими людьми.

Компанія за святковим столом. Джерело: Фото автора Nicole Michalou: Pexels

4. Відповісти на всі вітання

Особа, яка приділила вам час і привітала з Новим роком, напевне буде рада почути теплі слова у відповідь. Якщо у вас не було часу написати або зателефонувати всім у день свята, можна зробити це в перші дні після. У цьому навіть є плюс: і у вас, і вашого співрозмовника буде більше вільного часу.

5. Погуляти

Експерти завжди радять проводити більше часу на вулиці. Це хороша ідея, і в перший тиждень 2022-го під час прогулянки можна буде насолодитися гарними вітринами, прикрашеними ялинками та вогниками у вікнах.

Фізичне навантаження додасть ендорфінів, а також допоможе прийти до тями після того, як ви досхочу полінувалися.

Зимова прогулянка. Джерело: Фото автора Mikhail Nilov: Pexels

6. Налагодити харчування

Під час свят багато хто переїдає, піддаючись спокусі новорічного столу. Якщо уникнути такої ситуації не вдалося, головне не посилювати й не налягати на важку їжу знову. Краще відновити водний баланс та режим харчування.

7. Підбити підсумки та скласти плани

Під час вихідних можна спокійно зосередитись на плануванні, доки вас знову не накрило роботою, а також оцінити минулий рік.

Головне – не намагатися взяти на себе занадто багато, щоб якщо бажання не буде виконано, не розчаровуватися.

"Більшість людей переборщує з новорічними обіцянками, і вони так і залишаються невиконаними" , – зазначили автори статті.

8. Прибрати вдома

Навіть якщо перед 1 січня ви навели ідеальну чистоту, швидше за все вона сильно постраждає у святковий період. Краще прибрати квартиру чи будинок до того, як ви вийдете на роботу. Тоді хаос не псуватиме вам настрій і не гальмуватиме продуктивність.

Можна зробити ще простіше – викликати клінінгову службу, а самому відправитися на прогулянку або в кіно.

Святкування Нового року-2022. Джерело: Фото автора Karolina Grabowska: Pexels

9. "Винести" цифрове сміття

Якщо хочеться щось змінити в новому році, можна позбутися не тільки мотлоху вдома, але й у своєму телефоні або ноутбуці. Наприклад, відключити підписки на непотрібні програми та послуги, видалити дублікати фотографій, файли, які ніколи не відкривалися і не відкриються, почистити пошту.

Усе це займає місце в пам'яті пристрою, створює "цифровий безлад", а іноді навіть забирає гроші.

10. Купити собі щось приємне

Подарунки можна дарувати не лише іншим, а й собі. Купіть те, про що давно мріяли, сходіть на приємну процедуру на зразок масажу або побалуйте себе хоч якоюсь дрібницею: гарною книгою, симпатичним шарфиком, пачкою ароматного чаю.