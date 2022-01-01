Як позбутися від похмілля після Нового року

Святкові новорічні застілля часто призводять до сильного похмілля. І часом виною тому стає не тільки велика кількість алкогольних напоїв, а й неправильне поєднання спиртного з деякими продуктами, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

За словами експертів, найкращий універсальний засіб від похмілля після свята – звичайна мінеральна газована вода з лимоном.

Медики стверджують, що вживання такого коктейлю зменшує концентрацію ацетальдегіду в організмі людини.

Тобто, лимонна газована вода прискорює процеси засвоєння, розщеплення і виведення алкоголю з організму завдяки бульбашкам вуглекислого газу в мінеральній воді. Вони збільшують поверхню всмоктування рідини, і вона починає швидше надходити в кров.

Лимонна газована вода містить необхідні компоненти, які покращують кровотік, відділення жовчі та перистальтику кишечника. Ще така вода допомагає очистити організм від токсинів.

Не варто такою газованою водою розбавляти алкогольні напої, оскільки таке поєднання гарантовано призведе до швидкого і важкого сп'яніння, а також до болісного похмілля.

Знімати похмілля не рекомендується за допомогою розсолу, солодких газованих напоїв або фруктових соків – ці способи насправді не працюють, і можуть принести ще більшої шкоди організму.

Що впливає на тяжкість похмілля

Як пояснюють німецькі вчені, на тяжкість похмілля абсолютно не впливає порядок вживання алкогольних напоїв. Дослідження показали, що є чотири фактори, які провокують похмілля:

Зневоднення

Реакція імунної системи

Порушення обміну речовин і гормонів

Кількість барвників, ароматизаторів і цукру в напої

Якщо у вас з'явилося відчуття сп'яніння і нудота ще в процесі вживання напоїв - негайно припиняйте пити. Це чіткий сигнал, що вас чекає страшне похмілля.

Що ще допомагає зняти похмілля

В першу чергу організм потребує великої кількості рідини. Тому, крім води варто також вживати чай - з лимоном і імбиром, трав'яний і зелений.

Корисним буде також томатний сік. У ньому міститься багато кислот, вітамін С, калій, натрій, пектин і лікопін.

Замість поїдання залишилися салатів після свята, порадуйте свій організм першою стравою. Найоптимальніше - курячий бульйон, в якому є мінімум інгредієнтів: курка, цибуля, зелень, морква і селера.