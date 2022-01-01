Президент Тайваню попросила Китай уникати "військового авантюризму"
Президент Тайваню Цай Інвень попросила влада Китаю уникати "військового авантюризму". Про це вона заявила у своїй новорічній промові, пише Наталья Скороход, РБК-Україна.
За словами Цай Інвень, військовий конфлікт для Тайваню і Китаю може стати помилкою.
"Ми повинні нагадати владі Пекіна, щоб вони не помилялися в оцінці ситуації й не допускали внутрішнього поширення "військового авантюризму", - заявила Цай Інвень.
Вона підкреслила, що вирішення розбіжностей військовим шляхом - не вихід.
"Військові - безумовно не варіант для вирішення розбіжностей між двома сторонами протоки. Військові конфлікти можуть вплинути на економічну стабільність. Наші дві сторони спільно несуть відповідальність за підтримку миру і стабільності в регіоні", - заявила президент Тайваню.
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Також вона підкреслила, що позиція Тайваню завжди полягала в тому, щоб не піддаватися тиску. За її словами, щоб послабити напруженість в регіоні, Тайбей і Пекін повинні "наполегливо працювати, щоб піклуватися про засоби до існування людей і заспокоювати їх серця".
"Ми будемо твердо дотримуватися свого суверенітету, відстоювати цінності свободи й демократії, захищати територіальний суверенітет та національну безпеку, а також підтримувати мир і стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні", - заявила Цай.