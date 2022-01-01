У Японії вигадали вакцину від коронавірусу з довічною ефективністю

Фахівці з Токійського інституту медичних наук на чолі з професором Мітінорі Кохарою працюють над створенням вакцини від коронавірусу, що дає довічний імунітет, повідомляє Лента.Ру.

За основу було взято вакцину проти віспи, яка була розроблена у XVIII столітті британським лікарем Едвардом Дженнером. Саме завдяки їй вдалося подолати смертельне захворювання. Мета японських учених створити рекомбінантний вірус осповакцини, що містить спайковий білок вірусу SARS-CoV-2.

Як заявив Кохара, препарати, які використовують вектор вірусу вісповакцини, «є найпотужнішими з усіх». За його словами, зазначений тип вакцини має невеликі побічні ефекти, при цьому не потребує особливих способів транспортування та зберігання. Крім того, створення вакцини з довічною ефективністю може дати світові перевагу у боротьбі з COVID-19.

Експерименти на мишах з використанням рекомбінантного вірусу осповакцини, що кодує ген пташиного грипу, показали високі рівні антитіл, які зберігалися понад 20 місяців. Планується, що японський виробник ліків Nobelpharma проведе першу та другу фази клінічних випробувань вакцини Кохари у першій половині 2023 року.