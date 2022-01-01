1 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити у цей день

1 січня вшановують пам'ять Боніфатія Римського, а також у всьому світі святкують прихід Нового року, повідомляє 24 Канал.

Іменини сьогодні святкує Григорій.

Прикмети 1 січня

Якщо ніч у перший день Нового року буде безхмарною та зоряною, то рік буде врожайним.

Якщо 1 січня тепла погода, то і літо буде спекотним.

Якщо на деревах видно паморозь, то невдовзі прийде похолодання.

Якщо вночі навколо місяця помітний серпанок, то наступні кілька днів може сніжити.

Що не можна робити 1 січня