З 1 січня в Україні змінився вік виходу на пенсію

З 1 січня 2022 року в Україні змінилися вимоги до пенсійного віку — відповідно до нових етапів пенсійної реформи та закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, повідомляє Новое время.

Через подальше втілення пенсійної реформи в 2022 році отримувати пенсію після досягнення 60 років зможуть лише ті українці, які мають достатньо років страхового стажу.

У 2022 році мінімальна тривалість страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років (незалежно від статі) збільшиться на 12 місяців і складатиме 29 років.

Отже, пенсію за віком в 2022 році не зможуть отримувати:

українці, які досягли віку 60 років, але мають менше 29 років страхового стажу;

українці, які досягли віку 63 років, але мають менше 19 років стажу (необхідно від 19 до 29 років стажу);

українці, які досягли віку 65 років, але не мають хоча б 15 років стажу (необхідно мати від 15 до 19 років стажу).

Однак якщо людині вже виповнилося 60 років, а офіційного трудового стажу для виходу на пенсію недостатньо, його можна докупити. Зараз вартість одного року стажу складає близько 34 тис. 320 грн.

Надалі вимоги для виходу на пенсію в 60 років в Україні також будуть посилюватися. У 2020-му це було 27 років офіційного працевлаштування, а в 2028-му ця межа збільшиться до 35 років.