В Індії 12 людей загинули через тисняву в храмі
На індійській союзній території Джамму та Кашмір відбулася тиснява в одному з храмів, повідомляє Лента.Ру.
Інцидент трапився в ніч на суботу, 1 січня, у печерному храмі Вайшно-Деві. Відомо, що тиснява виникла через суперечку між паломниками. За попередніми даними, в результаті загинуло 12 людей, ще 13 постраждали.
Зазначається, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про компенсації у розмірі 200 тисяч індійських рупій (2,7 тисяч доларів) родичам загиблих та 50 тисяч рупій (670 доларів) постраждалим.