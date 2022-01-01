В Індії 12 людей загинули через тисняву в храмі

На індійській союзній території Джамму та Кашмір відбулася тиснява в одному з храмів, повідомляє Лента.Ру.

Інцидент трапився в ніч на суботу, 1 січня, у печерному храмі Вайшно-Деві. Відомо, що тиснява виникла через суперечку між паломниками. За попередніми даними, в результаті загинуло 12 людей, ще 13 постраждали.

Пам'ятник вийшов на край 2.30 до sanctum sanctorum of #VaishnoDevi shrine located atop the Trikuta hills.



Mos PMO Jitendra Singh для отримання stock of situation. @TejinderSsodhi shares more details with @ridhimb pic.twitter.com/37pB47w9Oc - News18 (@CNNnews18) January 1, 2022

Зазначається, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді оголосив про компенсації у розмірі 200 тисяч індійських рупій (2,7 тисяч доларів) родичам загиблих та 50 тисяч рупій (670 доларів) постраждалим.