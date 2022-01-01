День народження Бандери: у Києві пройде смолоскипна хода

У суботу, 1 січня, у Києві пройде традиційна щорічна смолоскипна хода на честь 113-ї річниці з дня народження Степана Бандери, повідомляє Новое время.

Ходу планують розпочати о 17:00, збір учасників проходить в парку Тараса Шевченка біля пам’ятника поету.

Маршрут ходи: вул. Володимирська — бульвар Тараса Шевченка — вул. Хрещатик — Майдан Незалежності.

"Традиційна смолоскипна хода, приурочена до Дня народження Провідника та натхненника українців — Степана Бандери, чиї слова та дії стали дороговказом борцям-послідовникам за волю Української держави, розпочнеться о 17:00 у парку імені Тараса Шевченка біля пам’ятника Кобзареві" , — йдеться в повідомленні ВО Свобода.

Такі акції щорічно проводять до дня народження Бандери.

1 січня 2022 року відзначається 113-а річниця з дня народження лідера Організації українських націоналістів, одного з чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття — Степана Бандери.

Як відомо, Степан Бандера та Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української держави, який проголосили 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року — в центральну Берлінську тюрму. З початку 1942 до серпня 1944 року він перебував у концтаборі Заксенгаузен. У вересні 1944 року його звільнили й запропонували взяти участь у керівництві антирадянським збройним рухом у тилу Червоної армії, однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився. Степана Бандеру убив агент КДБ Богдан Сташинський у Мюнхені 15 жовтня 1959 року.