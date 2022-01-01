Усик привітав усіх з Новим роком (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) привітав уболівальників з новим 2022 роком, повідомляє УНІАН.

Український боксер у своєму новорічному зверненні закликав усіх залишатися в першу чергу людьми і зберігати позитив, а також побажав усім своїм шанувальникам здоров'я і радості в новому році.

"Дорогі друзі, хочу привітати всіх з 2022 роком, роком тигра. В першу чергу, нам потрібно бути людьми, а потім нам треба бути тиграми. Це чудовий рік. Він був і складний, і веселий, і смішний, і сумний. Для всіх нас дуже важливо залишатися позитивними і здоровими людьми.

Я хочу привітати вас всіх з Новим роком, побажати здоров'я, радості, посмішок і сміху. Щоб Ваші близькі були здоровими, вас оточували посмішки, радість. Все, що нас оточує, то нас і робить тими, ким ми є. Друзі, з Новим роком. Світ любить сильних", - сказав Усик .

Нагадаємо, в березні-квітні цього року Олександру Усику належить реванш проти британського боксера Ентоні Джошуа.