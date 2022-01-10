Магнітні бурі в січні 2022 року: найнебезпечніші дати

Магнітні бурі в січні 2022 року будуть досить інтенсивними. Їх вплив можуть відчути навіть абсолютно здорові люди, які не схильні до метеозалежності, пише Анна Шиканова, РБК-Україна.

У січні очікується одна сильна магнітна буря і кілька затяжних середньої інтенсивності.

Магнітна буря прийде 17-18 січня. Вона також буде середньої інтенсивності й може викликати невелике погіршення самопочуття і головні болі.

Магнітна буря сильної інтенсивності накриє Землю в період з 19 по 21 січня. Ця буря досягне позначки G1. Її вплив відчують майже всі люди на планеті, можуть бути збої в роботі електричних приладів.

Як можна підтримати організм в такі дні

Обов'язковою умовою лікарі називають правильний розпорядок дня і раціон харчування. Постарайтеся не перенапружуватися, перенести важливі емоційні події на інший день, а фізичні навантаження – скоротити.

Інтенсивні заняття спортом краще замінити прогулянкою на свіжому повітрі та плаванням. Сон повинен залишити не менше 7-8 годин.

Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а розслаблююча ванна ввечері поліпшить засипання.

Уникайте з'ясування відносин, конфліктів, емоційних сплесків. Відмовтеся від далекої поїздки.

Кількість кави краще обмежити, а алкоголь і сигарети повністю виключити. Також варто відмовитися від жирної, гострої, солоної їжі.

Обов'язково пийте багато рідини, чаї з травами. Перед сном послухайте спокійну музику і почитайте книгу, не варто дивитися на ніч телевізор.

Людям з хронічними захворюваннями варто тримати під руками необхідні ліки, більше відпочивати та уникати навантажень.