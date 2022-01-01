З 1 січня 2022 року в Україні набули чинності зміни до Податкового кодексу, згідно з якими на земельні ділянки запроваджується мінімальне податкове зобов'язання (МНО), повідомляє Ділова столиця.

МНО розраховується виходячи з нормативної грошової оцінки землі.

При розрахунку використовується формула МНО = НДО × S × К × М/12, де НДО — нормативна грошова оцінка 1 га ріллі по області з урахуванням коефіцієнта індексації, S — площа земельної ділянки, М — кількість календарних місяців, протягом яких земельна ділянка знаходиться в власності/оренді/користуванні на інших умовах (у тому числі на умовах емфітевзису) платника податків, К — коефіцієнт, що становить 0,05.

Крім цього, МНО щодо земельної ділянки, нормативну грошову оцінку якої проведено, розраховується за формулою: МНО = НДО × К × М/12, де НДО — нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням коефіцієнта індексації.

Таким чином, за середньої оцінки близько 28 тисяч гривень за гектар, МНО становитиме 1,4 тисячі гривень на рік.

Оплачувати МНО не потрібно для дільниць членів дачних та садівницьких кооперативів, сільгоспугідь громадян у межах населених пунктів, земель на окупованій території чи лінії розмежування на період проведення ООС.

Також набули чинності інші зміни до Податкового кодексу. Так, під час продажу другого за рік об'єкта нерухомості встановлюється податок 5%. Дохід від продажу третього об'єкта та наступних оподатковуватиметься 18%.

При реалізації сільгосппродукції на суму понад розмір 12 мінімальних зарплат ставка податку складе 18%.

Виключаються із платників єдиного податку 4 групи підприємці, які займаються розведенням свійської птиці (крім курей).

Встановлюється обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи — боржника за кордон.

Також зміняться податкові ставки на операції з нерухомістю, екологічний податок та ставки акцизного податку на алкоголь та цигарки.