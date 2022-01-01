Польща очолила ОБСЄ

Відсьогодні річне головування в Організації з безпеки та співробітництва в Європі на рік переходить до Польщі, повідомляє Ділова столиця.

"Головною метою польського головування буде діяльність, спрямована на врегулювання регіональних та заморожених конфліктів за підтримки структур ОБСЄ. Намір Польщі – діяти як чесний посередник і медіатор між усіма зацікавленими сторонами. Організація працює на основі консенсусу держав-учасників. Наші зусилля будуть зосереджені на повному використанні потенціалу ОБСЄ" , — зазначив представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Глава МЗС Польщі Збіґнєв Рау офіційно інавгурує головування та окреслить його пріоритети на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні 13 січня. Польща співпрацюватиме в рамках так званої Трійки ОБСЄ з попереднім і наступними головуваннями – відповідно з Швецією і Північною Македонією. Міністерська рада ОБСЄ пройде в Лодзі в грудні 2022 року.

Як відомо, 2021 року ОБСЄ очолювала Швеція.