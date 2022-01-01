Топ-7 смартфонів 2021 року, що найбільш продаються

За перші три квартали 2021 року було продано понад 1,04 млрд смартфонів, при цьому у третьому кварталі продажі впали, повідомляє Сьогодні.

За даними консалтингової компанії Gartner, це майже на 88,6 млн більше , ніж за перші дев'ять місяців 2020 року.﻿ Але важливо розуміти, що після бурхливого зростання у перших двох кварталах продажі впали на 6,8% у третьому, пише The National News.

Виробництво смартфонів у всьому світі затримало брак ключових компонентів, таких як радіочастоти та інтегральні схеми управління.

Тим не менш, деякі смартфони продавалися дуже добре. Нижче описані сім найбільш продаваних смарфонів за дев'ять місяців 2021 року, за даними оглядачів Counterpoint Research та International Data Corporation.

iPhone 12

iPhone 12 став лідером продажів за підсумками перших трьох кварталів 2021 року, фото Getty Images

iPhone 12 від Apple став найпопулярнішим у світі смартфоном 5G за перші три квартали 2021 року.

Незважаючи на затримку запуску через збої в ланцюжку поставок, iPhone 12 з підтримкою 5G вдалося залучити більше клієнтів.

Він був випущений 13 жовтня минулого року разом із ще трьома моделями – iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12 з екраном діагоналлю 6,1 дюйма продавався в Україні перед Новим роком за ціною від 26 до 32 тисячі гривень.

Galaxy A12

Galaxy A12 став другим за проданістю смартфоном у світі, фото gsmarena.com

На другому місці – випущений наприкінці 2020 року Galaxy A12 – один з найбільш продаваних бюджетних смартфонів Samsung.

Модель A12 з діагоналлю 6,5 дюйми та чотирма камерами на задній панелі оснащена потужною батареєю ємністю 5000 міліампер на годину.

Такої батареї достатньо, щоб працювати без підзарядки понад два дні.

Смартфон поставляється з платформою безпеки Knox оборонного рівня та підтримується бічним датчиком відбитків пальців.

Перед Новим роком його можна було купити в Україні за ціною від 4 до 4,6 тисячі гривень.

iPhone 11

iPhone 11 посів третє місце з продажу у світі, фото Apple.com

IPhone 11 с діагоналлю 6,1 дюйми, який був представлений у вересні 2019 року, як і раніше приваблює покупців більш ніж через два роки після запуску.

Пропозиція недорогого iPhone дозволила Apple розширити свою присутність у ширшому діапазоні цін.

Так компанія перейняла стратегію, яку конкуренти Samsung та Xiaomi використали протягом багатьох років. Перед Новим роком він продавався в Україні за ціною від 18 до 20,5 тисячі гривень.

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max став найбільшим серед усіх смартфонів від Apple, фото Apple.com

iPhone 12 Pro Max оснащений дисплеєм діагоналлю 6,7 дюйма – найбільшим в історії смартфонів Apple.

Він також має найвищу роздільну здатність з усіх телефонів бренду – близько 3,5 млн пікселів.

Сумісність із 5G зробила його великим хітом серед професійних користувачів та покупців, які забезпечили попит на екран більшого розміру.

Мережа 5G обіцяє швидкість Інтернету до 1,2 Гбіт/с, яка поступово досягне 10 Гбіт/с – у 100 разів швидше, ніж 4G.

Перед Новим роком iPhone 12 Pro Max можна купити в Україні за ціною в 49,5 тисяч гривень.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro теж увійшов до найбільш продаваної сімки смартфонів світу, фото Getty Images

Обидві нові моделі iPhone 12 Pro з діагоналлю екрана 6,1 дюйма мають найкращий у галузі рейтинг IP68.

Вони витримують занурення у воду на глибину до шести метрів протягом 30 хвилин.

Цей смартфон можна було купити в Україні перед новим роком за ціною від 33,3 до 40 тисяч гривень.

Xiaomi Redmi 9A

Випущений минулого року бюджетний телефон Redmi 9A зумів завоювати величезну частку ринку в Індії. У період із січня по вересень це був шостий за величиною смартфон у світі.

Redmi 9A з дисплеєм з діагоналлю 6,53 дюйми та батареєю ємністю 5000 мАг забезпечує два дні безперервної роботи в мережі.

Функція розблокування по обличчю, керована штучним інтелектом забезпечує миттєве розблокування з першого погляду.

Перед Новим роком його можна було купити за ціною 3,2 тисячі гривень.

Xiaomi Redmi Note 9

Xiaomi Redmi Note 9 став сьомим по популярності телефоном за перші дев'ять місяців цього року.

Він оснащений 8-ядерним процесором з максимальною частотою 2,0 ГГц та частотою графічного процесора 1000 МГц.

Телефон поставляється з технологією HyperEngine, яка має забезпечити користувачам безпроблемний ігровий процес.

На задній панелі є чотири камери з підтримкою штучного інтелекту та 13-мегапіксельна фронтальна камера на дисплеї.

Остання дозволяє робити селфі навіть за слабкого освітлення. Що цікаво, смартфон перед Новим роком коштував усього 4,5 тисяч грн.