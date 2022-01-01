Український авторинок у 2021 році зріс на 20%

Український ринок нових легкових автомобілів у 2021 році фінішував на позначці 103 650 автомобілів, що на 20% більше, ніж у 2020-му. Так багато нових автомобілів в Україні не продавали з 2013 року. Лише у грудні зусиллями всіх операторів ринку вдалося реалізувати понад 10,6 тис. нових автомобілів та перевершити показники листопада на 20,1%, повідомляє Autoconsulting.

Увесь 2021 рік український авторинок демонстрував стабільну тенденцію до зростання, однак до середини року багато операторів зіткнулися з дефіцитом автомобілів, який ще більш посилився до осені. Тим не менш, українським менеджерам вдалося відшукати і привезти в країну необхідну кількість авто, що дозволило подолати "планку" в 100 тис. нових авто за рік. До цього авторинок три роки поспіль підходив до цієї цифри, але так і не зміг її подолати.

Україна стала одним із не багатьох автомобільних ринків, який закінчив 2021 рік у плюсовій зоні. На багатьох ключових ринках спостерігалися масштабні спади продажів через дефіцит автомобілів. А в Україні +20% зростання. Це результат неймовірної роботи всіх топ-менеджерів, логістів українського авторинку, які шукали, знаходили, виривали автомобілі з інших ринків та забезпечили цей показник.

Показники продажів нових легкових автомобілів за брендами за 2021 рік можна побачити у цій таблиці:

Зазначимо, що в останні місяці року розгорнулася безкомпромісна конкурентна боротьба. Позиції брендів на ринку змінювалися як у калейдоскопі, все визначало наявність автомобілів у дилерів. І результати грудня зафіксували нове розміщення сил на українському авторинку. З такими показниками авторинок і входить до нового 2022 року.

Підсумки продажу нових легкових автомобілів в Україні в грудні 2021 року: