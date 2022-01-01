Hyundai Ioniq 5 перетворили на очищувач повітря (відео)

Замість того, щоб відправити більше непотрібний передсерійний зразок електрокара на утилізацію, у Hyundai знайшли для нього кращу долю, повідомляє 24 Канал.

Hyundai знається на вторинному використанні матеріалів. Вже кілька років поспіль південнокорейський автовиробник випускає модний одяг із відходів автовиробництва, а у своїх автомобілях використовує оздоблення із вторинних матеріалів. Відпрацьованим акумуляторам своїх електрокарів у Hyundai також вже знайшли застосування. А тепер вирішили дати друге життя непотрібному прототипу.

Перед запуском нової моделі у серійне виробництво, автовиробники будують кілька екземплярів для фінального тестування, краш-тестів та остаточних налаштувань. Якщо якісь із цих машин виживають, у кращому разі, їх відправляють до музею, але зазвичай відправляють у брухт. Навіть якщо мова йде про знищення надзвичайно дорогих автомобілів, як Rimac Nevera. Однак доля одного із передсерійних прототипів Hyundai Ioniq 5 зовсім інша.

Південнокорейський бренд вирішив віддати електричний крос-хетч інженерам, які розібрали його до останнього гвинтика та використали окремі деталі для трансформації автомобіля на очищувач повітря. Рекламний ролик отримав промовисту назву “Переродження” і чудово демонструє головну ідею автовиробника з максимальним скороченням кількості відходів.