Ексчиновники США вимагають оприлюднити санкції

Група з 24 ексчиновників національної безпеки США та експертів по Росії виступили з заявою, закликавши Білий дім публічно оприлюднити санкції проти РФ, які будуть введенні у разі повномасштабного вторгнення в Україну, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

До групи підписантів увійшли особи, які працювали в адміністраціях колишніх президентів США Барака Обами, Джорджа Буша й Білла Клінтона. Також заяву підписали й колишні посли Штатів - Деніел Фрід, а також Майкл Макфол та Олександр Вершбоу (експосли США у Росії).

"Ми вважаємо, що США слід у тісній консультації зі своїми союзниками щодо НАТО та з Україною негайно вжити заходів, щоб вплинути на розрахунок Кремля за витратами та вигодами, перш ніж російське керівництво зробить вибір на користь подальшої військової ескалації" , - зазначається у заяві.

Підписанти зауважили, що Кремль повинен мати чітке уявлення про масштаби економічного удару з якими він зіткнеться у разі повномасштабного вторгнення в Україну.