Як вік жінки впливає на настання вагітності

Фертильність — це здатність жінки завагітніти природним шляхом, виносити і народити здорову дити﻿﻿﻿ну. Фертильність напряму пов'язана з овуляцією, під час якої організм жінки готується до запліднення, повідомляє Наша мама.

З віком кількість овуляторних циклів зменшується на тлі виснаження оваріального резерву. Водночас знижується якість жіночих статевих клітин яйцеклітин, а отже і шанси завагітніти природним шляхом. Організм жінки влаштований так, що в пік репродуктивних можливостей (до 30 років), він витрачає найкращі клітини, залишаючи клітини невисокої якості або клітини з генетичними помилками на потім.

Кожна жінка народжується з індивідуальною, генетично закладеною кількістю яйцеклітин. Це і є оваріальний резерв. У проміжку між закінченням поточної менструації і до початку наступного овуляторного циклу в нормі в яєчниках дозріває від 10 до 25 фолікулів. До овуляції доходить одна яйцеклітина, рідко — дві. Водночас сумарно щомісяця жінка втрачає близько 1000 фолікулів, які не доходять до стадії дозрівання.

Після 35 років кількість яйцеклітин, тобто оваріальний резерв, починає природним чином зменшуватися. У 37-40 років в яєчниках жінки дітородного віку налічується в середньому близько 25 тис. яйцеклітин. Це приблизно 1% від початкової кількості. Збільшити кількість яйцеклітин неможливо, вплинути на їхню якість також проблематично.

Таким чином, вік жінки:

- погіршує якість яйцеклітин, здатних до дозрівання і овуляції;

- знижує загальний запас яйцеклітин;

- підвищує ризик викидня і розвиток генетичних захворювань у дитини (наприклад, синдром Дауна);

- виснажує загальний рівень здоров'я для успішного виношування вагітності.

Вважається, що у пари є проблеми з репродуктивним здоров'ям, якщо вагітність не настає протягом року активного статевого життя без використання контрацептивів до 35 років. Після 35 років — по закінченню 6 місяців. Під активним статевим життям мається на увазі 2-3 статевих акти щотижня.