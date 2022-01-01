Україна увійшла в 2022 рік із запасами в ПСГ 13,5 млрд куб.м

Україна увійшла в січень 2022 року із запасами природного газу в своїх підземних сховищах (ПСГ) 13 млрд 517,3 млн куб.м, про це свідчать дані оператора сховищ АТ "Укртрансгаз", повідомляє Інтерфакс-Україна.

За розрахунками агентства, з початку 2 жовтня опалювального сезону до 31 грудня 2021 року запаси в ПСГ знизилися на 27,7% (на 5 млрд 182,8 млн куб.м).

Зокрема, в жовтні запаси газу в сховищах знизилися на 687,2 млн куб.м (середньодобовий відбір – 22,2 млн куб. м), в листопаді – на 1 млрд 984,1 млн куб. м (66,1 млн куб. м/добу), в грудні – на 2 млрд 511,3 млн куб. м (81 млн куб. м/добу).

Відбір газу в грудні 2021 року на 9% нижче, ніж у грудні-2020 (2,76 млрд куб.м).

Максимальний добовий відбір минулого місяця становив 113,8 млн куб.м (23 грудня), мінімальний – 59,9 млн куб. м (3 грудня). За останній тиждень 25-31 грудня середньодобовий відбір зі сховищ становив 96,8 млн куб. м.

Загалом у минулому 2021 році закачування газу в ПСГ України становило 3,589 млрд куб.м (у 2020 році – 13,621 млрд куб. м), відбір – 13,621 млрд куб. м (у 2020 році – 7,945 млрд куб. м).

Таким чином, в 2021 році сумарний відбір газу зі сховищ перевищив його закачування на 10,032 млрд куб. м, тоді як у 2020 році закачування перевищило відбір на 5,676 млрд куб. м.

Як повідомлялося, Україна в минулий опалювальний сезон використовувала свої "підземки" в режимі відбору більше ніж півроку – з 20 жовтня 2020 року до 29 квітня 2021-го, знизивши запаси в них з 28 млрд 442,7 млн куб. м до 15 млрд 290,7 млн куб. м.

До системи 12 підземних сховищ "Укртрансгазу", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", загальною проектною місткістю 31 млрд куб. м, входять Більче-Волицько-Угерське ПСГ (17,05 млрд куб. м), Угерське (1,9 млрд куб. м), Дашавське (2,15 млрд куб. м), Опарське (1,92 млрд куб. м), Богородчанське (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанське (1,5 млрд куб. м), Солоховське (1,3 млрд куб. м), Олишевське (0,31 млрд куб. м), Пролетарське (1 млрд куб. м), Кегичівське (0,7 млрд куб. м), Краснопоповське (0,42 млрд куб. м) і розміщене на тимчасово окупованій території Вергунське (0,4 млрд куб. м).