Ще один президент у своєму новорічному зверненні заговорив про Україну

Так звані "гарантії безпеки", які вимагає Росія, непокоять Європу, оскільки суперечать її порядку, повідомляє Ділова столиця.

Таку заяву у своїй новорічній промові зробив президент Фінляндії Саулі Нііністе.

"Конфлікт на кордонах України знаходиться на межі поглиблення. Напруженість наростає і щодо європейської безпеки. Зміна була швидкою. Ще минулого літа, після поїздки президента Байдена до Європи, головною причиною занепокоєння був Китай" , — нагадав Нііністе.

За словами президента Фінляндії, раніше передбачалося, що США та Росія налагоджуватимуть комунікаційні лінії. Водночас "гарантії безпеки" від Кремля почали турбувати Європу, оскільки вони суперечать порядку її безпеки.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму новорічному зверненні також говорив про Україну та можливе вторгнення Росії.