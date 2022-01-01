Носіння масок у Франції буде обов'язковим для дітей з 6 років

У Франції нові правила перебування неповнолітніх у громадських місцях починають діяти з 3 січня. Діти будуть зобов'язані носити маски, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Раніше вимоги надягати індивідуальні засоби захисту повинні були дотримуватися дорослі і діти старше одинадцяти років.

У Міністерстві охорони здоров'я Франції заявили, що штам "Омікрон" скоро стане переважаючим в країні, а ситуація з коронавірусом критична. Тому було прийнято таке рішення.

Франція закінчувала рік новим рекордом за випадками COVID.

В Парижі з 31 грудня 2021 року ввели обов'язкове носіння медичних масок в публічних місцях.