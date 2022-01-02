У Зінченка виявили коронавірус

З цієї причини український футболіст опинився за бортом матчу свого Манчестер Сіті проти Арсеналу 1 січня, повідомляє Сьогодні.

Олександр Зінченко, який є другим за вартістю українським футболістом, захворів на Новий рік

Наш легіонер Манчестер Сіті 31 грудня здав позитивний тест на коронавірус.

З цієї причини, як повідомляє Zorya Londonsk, Зінченко пропустив 1 січня виїзний матч МанСіті проти Арсеналу.

Нагадаємо, днями коронавірусом заразився Андрій Шевченко – колишній наставник Зінченка у збірній України, а нині коуч італійської Дженоа.

45-річний Шева перебуває на самоізоляції, його хвороба безсимптомнао. Але, не виключено, 6 січня проти Сассуоло Дженоа зіграє без Андрія на тренерській лаві.