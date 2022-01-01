Україна офіційно приєдналася до "Групи Помпіду"

У суботу, 1 січня 2022 року, набирає чинності закон "Про приєднання України до часткової угоди про створення групи зі співпраці у боротьбі проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу (Група Помпіду)", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Приєднавшись до Групи Помпіду, Україна отримає вигоду від оновленої політичної та правової бази, яка підтримуватиме роботу Групи як ключовий міжнародний орієнтир для дотримання прав людини в наркополітиці. Серед іншого, Україна отримає практичну міжнародну підтримку у боротьбі з незаконним обігом наркотиків, у тому числі доступ до спеціалізованих мереж правоохоронних органів та платформ професійного співробітництва для обміну оперативною та політичною інформацією, експериментів із гнучкими відповідями на боротьбу із залежностями 21 століття, такими, як азартні ігри в Інтернеті, і новим ідеям досліджень та практики в галузі науково обґрунтованої профілактики та лікування розладів, пов'язаних із вживанням психоактивних речовин.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав рішення українського парламенту про приєднання України до Часткової угоди про створення групи співпраці по боротьбі зі зловживанням наркотиками та незаконним обігом наркотиків (Група Помпіду) наприкінці липня 2021 року.