В Україні цьогоріч відбудеться дев'ять військових навчань з НАТО

У поточному 2022 році на території України відбудеться 9 багатонаціональних військових навчань, участь в яких візьмуть десятки тисяч військових країн-членів НАТО, повідомляє Ділова столиця.

Пр це свідчить текст закону "Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2022 році для участі у багатонаціональних навчаннях".

Зокрема, українські ЗСУ візьмуть участь у наступних навчаннях:

"Об'єднані Зусилля – 2022" лютий – грудень 2022, участь візьмуть 12 500 військових;

"Репід Трайдент – 2022" березень – грудень 2022, 8 500 військових;

"Козак Мейс – 2022" березень – грудень 2022, 5 500 військових;

"Світла лавина – 2022" лютий – грудень, до 1300 бійців;

"Сільвер Сейбер – 2022" 3 етапи, до 5 500 учасників; "Сі Бриз – 2022" березень – грудень, до 7500 військових;

"Ріверайн – 2022" українсько-румунські навчання, березень – грудень, до 400 вояків;

"Кленова Арка – 2022" березень – грудень, до 3 700 учасників; "Вікінг – 2022" лютий – грудень, до 200 вояків.

На фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням навчань на території України та поза її межами, у 2022 році передбачено 106 548, 33 тис. гривень (52 072,59 тис. гривень на території України).