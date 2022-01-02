Гороскоп на 2 січня для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 2 січня 2022 року, а це двадцять дев'ята місячна доба, радить всім знакам Зодіаку бути обережнішими і ретельно стежити за своїм настроєм, повідомляє УНІАН.

Енергетика цієї місячної доби наповнена спокусами, вона часто провокує нещасні випадки. Тому піддаватися зневірі і спокусам ні в якому разі не можна: сьогодні не вдасться проскочити на умовне "червоне світло" – кара від Всесвіту буде швидкою і суворою.

Сьогодні потрібно:

гнати від себе похмурі і тужливі думки;

радіти життю;

радитися і проводити обговорення;

займатися оздоровленням;

відправлятися в ділові поїздки;

заводити корисні знайомства;

будувати плани.

Сьогодні не можна:

піддаватися спокусам;

думати про погане і жаліти себе;

сумувати;

просиджувати цілий день вдома.

Місяць убуває в знаку Козеріг: це підсилює в людині амбітність і самолюбство. А, значить, всі питання, що зачіпають емоційну сферу, краще відкласти: люди зараз не здатні бути об'єктивними і неупередженими.

Овен

Дуже складний в емоційному плані день. І допомоги з боку чекати не варто. А ось якщо покладатися тільки на себе – то день може пройти досить продуктивно.

Телець

У вас сьогодні активуються лідерські якості: ваш вплив на оточуючих буде сильним як ніколи. Цим варто скористатися.

Близнюки

Якщо відчуваєте, що вас щось дратує - краще випустити пару відразу, але потрохи. Не чекайте, поки у вас зірве дах - інакше ризикуєте зіпсувати собі початок року грандіозним скандалом.

Рак

Сьогодні на представників знаку чекає чимало нових вражень. Це буде відволікати від повсякденних справ – проте позитивний настрій вам гарантований!

Лев

Сьогодні Льву не можна поспішати: ризикуєте втратити якийсь відмінний шанс, про який потім станете шкодувати. Особливо це стосується новаторських ідей і нових проектів.

Діва

Діва сьогодні - природжений організатор. Якщо не виходить організувати оточуючих, то варто як мінімум зайнятися самоорганізацією: результати вас порадують.

Терези

Тримайтеся подалі від сварок, пліток і конфліктів. Ви сьогодні повинні бути нейтральнішими за Швейцарію. Представникам знака не вдасться сьогодні зайняти "правильну" сторону - при будь-якому виборі вони зазнають втрат.

Скорпіон

Зараз не час для прямолінійності: доведеться освоювати науку інтриг. Згадайте фільм "Початок" – і постарайтеся так само укорінити свою ідею в голову відповідного виконавця.

Стрілець

Вам може надійти сьогодні дуже приваблива пропозиція - але не поспішайте її приймати. Це той самий випадок, коли зважувати і відміряти варто не сім, а всі сімдесят разів.

Козеріг

Дуже продуктивний день: вдасться переробити купу справ. Ось тільки про відпочинок забувати не варто, інакше ризикуєте підірвати своє здоров'я або як мінімум розтратити весь трудовий ентузіазм на дрібниці.

Водолій

Відмінний день для нестандартних рішень: не бійтеся експериментувати сьогодні. Особливо актуальне це питання для людей творчих професій.

Риби

Не варто ображатися на чужі поради: ніхто не хоче вас образити. У той же час і прислухатися до цих порад необов'язково: зараз ви і самі здатні вирішити будь-яке завдання своїм розумом і своїми особистими силами.