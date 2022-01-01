У Бельгії вибухнув газ у житловому будинку: є загиблі

У бельгійському місті Тюрнхаут стався вибух у житловому будинку. Ймовірно через витік газу, повідомляє РБК-Україна.

Вибух стався ще вранці 31 грудня, втім пошукові роботи тривали до 1 січня. Вибух зруйнував декілька квартир, обвалив стіни та перекриття між поверхами.

Вчора рятувальники визволили з-під завалів жінку, пізніше її госпіталізували. Їй пощастило мати при собі мобільний телефон під час трагедії, оскільки вона сама зателефонувала рятувальникам одразу після вибуху.

Також було знайдено тіла чотирьох жертв.