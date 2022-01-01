Під Новий рік в Україну в'їхали 50 тисяч людей

Прикордонники відмовили у в'їзді до країни 137 громадянам. За спробу незаконного перетину держкордону затримано дев'ять осіб, повідомляє Корреспондент.

Протягом новорічної доби на в'їзд та виїзд з України прикордонники оформили 86,4 тисячі громадян. У країну в'їхали 49,3 тисячі осіб, а з України – 37,1 тисячі. Також за добу оформлено 16,1 тисяч транспортних засобів. Про це пише Держприкордонслужба.

Кордони посилено охороняли близько 3,5 тисячі прикордонних нарядів.