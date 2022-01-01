Школи запускають оновлене меню

Нове повноцінне чотиритижневе меню налічує 160 страв, з обмеженою кількістю солі та цукру, жирів рослинного та тваринного походження та субпродуктів, повідомляє UBR.

З сьогоднішнього дня усі українські школи мають перейти на нові норми харчування. Про це пише Офіс президента з посиланням на першу леді Олену Зеленську.

"З 1 січня на повну силу запускаємо не просто реформу харчування, а реформу мислення: від миттєвого задоволення – до усвідомленого та уважного підходу до потреб свого організму, душі та розуму" , – заявила дружина президента України.

Вона нагадала, що навесні відбулася презентація плану заходів щодо реформування системи шкільного харчування, що включав чотири основні напрями:

оновлення застарілої нормативної бази;

вирішення проблем якості та безпеки харчових продуктів;

покращення ресурсного забезпечення шкіл;

формування культури здорового харчування.

У травні 2021-го було представлено нове повноцінне чотиритижневе меню, яке підготували у рамках робочої групи шеф-кухар Євген Клопотенко та команда проекту CultFood спільно з технологами, дієтологами та представниками МОЗ.

У ньому – 160 страв, обмежена кількість солі та цукру, жирів рослинного та тваринного походження та субпродуктів.

Водночас збільшено кількість молока та кисломолочних продуктів, м'яса, риби, свіжих овочів та фруктів. Також було враховано дієтичні потреби школярів.