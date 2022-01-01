В Україні з 1 січня зросла вартість виготовлення біометричних документів

З 1 січня 2022 року зросла вартість виготовлення біометричних паспортів громадянина України та закордонних паспортів. При цьому перша видача паспорта українцям у 14 років залишається безплатною, повідомляє Обозреватель.

Про це розповiли у Державній міграційній службі. Тут пояснюють таке становище помітним подорожчанням поліграфічної сировини як бланків.

"Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" через підвищення цін на сировину та матеріали змінює вартість бланків окремих біометричних документів із 1 січня" , – зазначено у повідомленні.

У разі повторного виготовлення ID-документа українцям доведеться платити 372 гривні. А терміновість – видача паспорта протягом 10 днів - коштуватиме нашим громадянам 498 гривень.

При цьому паспорт громадянина України для виїзду за кордон при виготовленні до 20 робочих днів подорожчає до 733 гривень, а до 7 робочих днів та до 3 робочих днів у разі наявності підстав – 1085 гривень.

Як змінилася цінова політика на ID-паспорти. Джерело: Пресслужба ДМСУ