Кипр вводит новые ограничения для иностранных туристов

З січня 2022 року Кіпр запроваджує нові обмеження для іноземних туристів. Їм тепер доведеться здавати три тести на COVID-19, повідомляє Ділова столиця.

Згідно з інформацією офіційного пресцентра країни, перед виїздом на Кіпр турист повинен зробити ПЛР-тест своїм коштом не пізніше ніж за 48 годин до прибуття.

Нові правила набувають чинності з 4 січня 2022 року. Попередньо, вони будуть діяти до 15 січня 2022 року.

Нагадаємо, другий ПЛР-тест потрібно здати відразу після прибуття до Кіпру. Третій раз необхідно зробити експрестест на антиген через 72 години після прибуття.

Як повідомлялося раніше, Міністерство охорони здоров'я Кіпру схвалило введення третіх доз вакцини проти коронавірусу людям від 18 років.