Маркарова назвала критерії безвізу між Україною та США

Посол України в США Оксана Маркарова розповіла, яким критеріям повинна відповідати країна для безвізового режиму зі Штатами. Вона назвала це своєю «мрією та метою», повідомляє Новое время.

Про це посол сказала в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Я коли їхала до США, говорила, що це буде моя мрія та мета — наблизитися до безвізового режиму" , — сказала дипломат.

За її словами, критерії безвізового режиму стосуються внутрішніх питань. Зокрема, захисту кордонів, обміну інформацією про втрачені чи вкрадені паспорти.

Окремим критерієм Маркарова виділила відсоток відмов щодо туристичних віз, оскільки часто українці нелегально залишаються у США.

"Над цими показниками нам потрібно працювати, щоб вони були в рамках тих показників, після яких це питання може бути політично обговорене між двома країнами" , — уточнила вона.

Дипломат додала, що щодо обміну інформацією Україна та США підпишуть документи, які в майбутньому допоможуть розв’язувати це питання.