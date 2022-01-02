Курс валют НБУ на 2 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 2 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 1 січня не змінився і склав 27.28 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 2 січня 2022 року.

Курс євро не змінився та залишається на рівні 30.92 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 2 січня 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 2 січня 2022 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 36,84 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 2 січня 2022 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 29.83 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 2 січня 2022 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.73 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 2 січня 2022 року.