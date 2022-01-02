Курс валют НБУ на 2 січня

Курс валют НБУ на 2 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 2 січня 2022 року

Курс долара у порівнянні з 1 січня не змінився і склав 27.28 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 2 січня 2022 року.

Курс євро не змінився та залишається на рівні 30.92 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 2 січня 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 2 січня 2022 року.

Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 36,84 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 2 січня 2022 року.

Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 29.83 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 2 січня 2022 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.73 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 2 січня 2022 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 27.278 200
EUR Євро 30.922 600
RUB Рубль 0.363 970
GBP Фунт стерлінгів 36.839 200
CHF Швейцарський франк 29.826 900
PLN Польський злотий 6.727 700

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