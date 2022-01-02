Курс валют НБУ на 2 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у неділю, 2 січня 2022 року
Курс долара у порівнянні з 1 січня не змінився і склав 27.28 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 2 січня 2022 року.
Курс євро не змінився та залишається на рівні 30.92 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 2 січня 2022 року.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.64 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 2 січня 2022 року.
Курс фунта стерлінгів не змінився і залишається на рівні 36,84 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 2 січня 2022 року.
Швейцарський франк не змінився, і його курс становив 29.83 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 2 січня 2022 року.
Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 6.73 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 2 січня 2022 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|27.278 200
|EUR
|Євро
|30.922 600
|RUB
|Рубль
|0.363 970
|GBP
|Фунт стерлінгів
|36.839 200
|CHF
|Швейцарський франк
|29.826 900
|PLN
|Польський злотий
|6.727 700