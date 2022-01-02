У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР

Сильна пожежа спалахнула в неділю, 2 січня, в будівлі парламенту Південно-Африканської Республіки у Кейптауні, повідомляє Новое время.

"Загорівся дах, а також горить будівля Національної асамблеї" , — сказав виданню речник міської служби з надзвичайних ситуацій.

На кадрах з місця події, оприлюднених у соцмережах, над будівлею парламенту видно клуби густого диму та відкрите горіння.

Breaking: A large fire is burning at a Parliament building in Cape Town, South Africa. pic.twitter.com/fhIn7gUWD3 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 2, 2022

#BREAKING: Firefighters are battling a large fire that has ripped through the Houses of Parliament in Cape Town, South Africa"There have been reports of some walls showing cracks, which could indicate a collapse” Jermaine Carelse, of CT fire servicepic.twitter.com/LZTNH0Dzmu — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) January 2, 2022

Woke up to the view of a huge fire at Cape Town parliament that’s been going on for the past few hours. pic.twitter.com/ITz1XenSJ3 — Jasmin Bauomy (@jasminbauomy) January 2, 2022

The Parliament in Cape Town was on fire earlier on. My President | Kelly Khumalo | Gauteng | #PutSouthAficansFirst | SADC | #OsamaMusicVideo pic.twitter.com/mLYT9Dw2CE — L. Sojini (@lungstagangsta) January 2, 2022

Зазначається, що у стінах будівлі з’явилися тріщини.

Наразі на місці події працюють пожежники. До гасіння залучено шість пожежних розрахунків та 36 пожежників. Район навколо будівлі парламенту оточено.

Про те, скільки людей може перебувати в приміщенні, не повідомляється, та сьогодні у чиновників вихідний.

Розпочато розслідування причин виникнення пожежі.