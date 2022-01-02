У Кейптауні горить будівля парламенту ПАР
Сильна пожежа спалахнула в неділю, 2 січня, в будівлі парламенту Південно-Африканської Республіки у Кейптауні, повідомляє Новое время.
"Загорівся дах, а також горить будівля Національної асамблеї", — сказав виданню речник міської служби з надзвичайних ситуацій.
На кадрах з місця події, оприлюднених у соцмережах, над будівлею парламенту видно клуби густого диму та відкрите горіння.
Зазначається, що у стінах будівлі з’явилися тріщини.
Наразі на місці події працюють пожежники. До гасіння залучено шість пожежних розрахунків та 36 пожежників. Район навколо будівлі парламенту оточено.
Про те, скільки людей може перебувати в приміщенні, не повідомляється, та сьогодні у чиновників вихідний.
Розпочато розслідування причин виникнення пожежі.