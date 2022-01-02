Деніел Крейг отримав лицарський орден

За сюжетом книги Яна Флемінга Джеймс Бонд став кавалером ордена Святих Михайла та Георгія у 1953 році, повідомляє Корреспондент.

Актор Деніел Крейг, який прославився завдяки фільмам про агента 007 Джеймса Бонда, отримав британський лицарський орден Святих Михайла та Георгія. Про це свідчить документ на сайті уряду Великої Британії. Такої ж нагороди за сюжетом бондіани був удостоєний і його кіногерой.

Крейг отримав нагороду за заслуги у кіно та театрі. Він став кавалером ордена – це найменша міра старшинства цієї нагороди. За сюжетом книги Яна Флемінга Джеймс Бонд став кавалером ордена Святих Михайла та Георгія у 1953 році.

Крім Крейга, цим та іншими лицарськими орденами було нагороджено низку політиків та дипломатів. Зокрема, Тоні Блер, який обіймав посаду прем'єр-міністра Великої Британії у 1997-2007 роках, удостоївся Ордена Підв'язки – найвищого лицарського ордена в країні.

Також минулого року Крейгу за роль Бонда надали звання почесного командувача Королівського флоту Великобританії.

Деніел Крейг зіграв Джеймса Бонда в останніх п'яти фільмах за мотивами романів журналіста та письменника, офіцера британської військової розвідки Яна Флемінга – "Казино "Рояль", "Квант милосердя", "007: Координати Скайфолл", "007: Спектр" і "Не час вмирати".

Нагадаємо, 28 вересня 2021 року відбулася прем'єра 25-го фільму про Джеймса Бонда, в якому востаннє зіграв Деніел Крейг.