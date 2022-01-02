Український боксер нокаутував суперника у другому раунді

29-річний український суперважковаговик Віктор Вихрист нокаутував у другому раунді досвідченого 35-річного опонента з Грузії Яго Кіладзе, повідомляє УНІАН.

Бій видався неймовірно яскравим і проходив у ніч проти неділі, 2 січня, у Голлівуді, який знаходиться в американському штаті Флорида.

Боксери влаштували справжню "зарубу". В першому раунді вони обоє побували в нокдаунах по одному разу! Глядачі побачили 5 нокдаунів менше ніж за 6 хвилин: 2 рази рефері робив відлік для Віктора, тричі - для грузина.

Суддя зупинив поєдинок у 2-му раунді після чергового падіння Кіладзе, турбуючись про його здоров'я. Грузин не погодився з рішенням рефері й на емоціях вдарив суддю рукавичкою.

Зауважимо, що для Вихриста це був перший нокдаун в кар'єрі взагалі. Віктор здобув дев'яту перемогу на профі-рингу, 7 з яких - достроково. Він є непереможним. У Кіладзе в активі 26 перемог при шести поразках.

Віктор Вихрист: чим він відомий