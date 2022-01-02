Український боксер нокаутував суперника у другому раунді
29-річний український суперважковаговик Віктор Вихрист нокаутував у другому раунді досвідченого 35-річного опонента з Грузії Яго Кіладзе, повідомляє УНІАН.
Бій видався неймовірно яскравим і проходив у ніч проти неділі, 2 січня, у Голлівуді, який знаходиться в американському штаті Флорида.
Боксери влаштували справжню "зарубу". В першому раунді вони обоє побували в нокдаунах по одному разу! Глядачі побачили 5 нокдаунів менше ніж за 6 хвилин: 2 рази рефері робив відлік для Віктора, тричі - для грузина.
Суддя зупинив поєдинок у 2-му раунді після чергового падіння Кіладзе, турбуючись про його здоров'я. Грузин не погодився з рішенням рефері й на емоціях вдарив суддю рукавичкою.
Зауважимо, що для Вихриста це був перший нокдаун в кар'єрі взагалі. Віктор здобув дев'яту перемогу на профі-рингу, 7 з яких - достроково. Він є непереможним. У Кіладзе в активі 26 перемог при шести поразках.
Віктор Вихрист: чим він відомий
- У січні 2020 року Вихрист вирішив відмовитися від шансів поїхати на Олімпіаду-2020 у складі збірної України та перейшов у професіонали.
- Вихрист виступає на професійному рингу під псевдонімом "Фауст", що перекладається з німецької мови як "кулак".
- У 2017 році Віктор став чемпіоном Європи серед аматорів.