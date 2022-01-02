Натуральний компонент для омолодження: в яких продуктах шукати

Натуральний компонент для омолодження: в яких продуктах шукати
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Один з найпопулярніших в антиейдж-медицині компонентів – це альфа-ліпоєва кислота (вітамін N), повідомляє РБК-Україна.

За словами нутриціолога Анни Гоголевої, саме її зараз активно застосовують для омолодження і детоксикації в усьому світі.

Вона попередила про небезпеку самопризначення вітамінів і добавок і запропонувала натуральну альтернативу з продуктів харчування.

Збагативши раціон потрібною кількістю корисних продуктів, правильно їх поєднуючи, користі можна отримати більше, ніж від капсул і таблеток, впевнена фахівець.

Вже всі знають, що старіння викликає не що інше, як окислювальний стрес вільними радикалами. Вони мають виражену токсичну дію на різні тканини нашого тіла.

Уявіть собі, кожен процес в організмі закінчується утворенням певної кількості токсинів. Особливо при переробці їжі.

Так ось, ліпоєва кислота покращує енергоресурс клітини і підтримує її нормальний енергетичний обмін.

Ліполева кислота – тіоктова кислота) - це сильний антиоксидант (молодильне яблучко), який в першу чергу спрямований на утилізацію ендогенних (внутрішніх) токсинів.

Липолієва кислота

  • сприяє очищенню тіла як від водорозчинних і від жиророзчинних токсинів,
  • уповільнює процеси старіння,
  • захищає клітини печінки,
  • збільшує запас глікогену в печінці (наш заряд батарейок), впливаючи на рівень енергії в клітині,
  • допомагає контролювати вагу,
  • стимулює обмін холестерину,
  • сприяє зниженню цукру в крові, запобігаючи інсулінрезистентність.

У яких продуктах міститься:

  1. Зелений горошок,
  2. томат,
  3. брокколі, білокачанна капуста, брюссельська капуста,
  4. яловичина,
  5. свинина,
  6. яйце,
  7. жито, пшениця, рис,
  8. шампіньйон,
  9. квасоля.

Лайфхак для жінок: ліпоєву кислоту також додають до складу кремів, щоб прибрати темні кола під очима і дрібні зморшки.

І пам'ятайте, здоровий організм здатний повністю задовольнити потребу в цьому вітаміні сам. І в додатковому прийомі в лікарських формах не потребує, виняток –жінки в період менопаузи і при лікуванні безпліддя. В цьому випадку, кількість ліпоєвої кислоти помітно знижується і організм потребує додаткової підтримки.

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