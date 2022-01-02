У Києві продавці залишили нерозпродані ялинки просто на вулиці

У Києві продавці ялинок після Нового року залишили гору нерозпроданого товару, високі ціни на який тримали до упору, просто на землі та поїхали. Прибирати хвойні красуні з такого "звалища" будуть тепер комунальники, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Ялинки були залишені на місці стихійної торгівлі на вулиці Андрія Малишка в Дніпровському районі столиці недалеко від станції метро "Дарниця".

Як видно на знімках, на землі за огорожею лежать досить великі, пухнасті зелені ялинки.

Вартість таких хвойних красунь продавці, очевидно, ніяк не бажали спускати, щоб розпродати весь товар до початку свята, і "гнули захмарні ціни" до останнього. І ось чим це закінчилося.

Продавці ялинок залишили після себе непроданий товар на вулиці Малишка в Києві (фото: t.me/kievbc)

Зазначається, що на деревах не було чіпів і штрих-кодів, які є обов'язковими для реалізації на офіційних точках продажів і ярмарках. Це говорить про те, що ялинки могли продавати нелегально, і зрубані вони незаконно.

"І ліс знищили, і комунальників напрягли. Не треба так" , - йдеться в публікації.