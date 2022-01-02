На Донбасі заблоковано більшість КПВВ

Бойовики продовжують блокувати рух на п'яти з семи дорожніх коридорів в ОРДЛО. Відповідно до рішення командувача операцією Об'єднаних сил, всі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування, пише Анастасія Рокитна, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України.

Щодня пропуск через лінію розмежування здійснюється тільки в КПВВ "Станиця Луганська".

В районі КПВВ "Новотроїцьке" бойовики здійснюють пропуск тільки окремих громадян двічі на тиждень - у понеділок і п'ятницю.

Також повідомляється, що через КПВВ "Щастя" проїхали три вантажні автомобілі з гуманітарним вантажем від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Для населення тимчасово окупованої території України доставлені будівельні матеріали, товари медичного призначення та комп'ютерна техніка загальною вагою понад 28 тонн.