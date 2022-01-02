У ЄС можуть визнати "зеленими" атомну енергію та газ

Атомна енергія найближчим часом може бути визнана екологічно безпечною у ЄС. Єврокомісія у суботу, 1 січня, направила державам-членам Євросоюзу відповідний проєкт постанови. Цей документ негайно викликав критику Німеччини, повідомляє Deutsche Welle.

Згідно з документом, атомна енергія класифікується як екологічна. Крім того, газ із деякими застереженнями також пропонується вважати "зеленим" джерелом енергії. Відповідно, інвестиції в атомні електростанції слід вважати стійкими, якщо вони забезпечують поховання радіоактивних відходів, а їхнє будівництво було схвалено до 2045 року.

Що стосується електростанцій, що працюють на природному газі, вони зможуть отримати "зелене" маркування, якщо їх будівництво було дозволено до 2030 року. Крім того, їм потрібно буде замінити застарілу техніку та утримувати обсяг викидів CO2 у рамках встановленої норми.

Держави-члени ЄС мають вивчити проєкт постанови. Його прийняття ще може бути заблоковане, якщо проти виступлять більшість країн чи Європарламент.

Міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки ФРН Штеффі Лемке розкритикувала плани Єврокомісії як "абсолютно неправильні".

"Джерела енергії, яка у разі аварії на реакторі може призвести до руйнівних екологічних катастроф і залишає по собі величезну кількість небезпечних високорадіоактивних відходів, не може бути екологічною" , - заявила вона в інтерв'ю виданням концерну Funke Mediengruppe.

До 1 січня в Німеччині було виведено з експлуатації три атомні електростанції. У країні залишилося лише три АЕС, але й вони мають завершити роботу за рік.

На визнанні Єврокомісією екологічної атомної енергії наполягають Франція, Польща та шість інших східноєвропейських країн. Їхні аргументи полягають у тому, що без використання енергії атома ЄС не вдасться стати нейтральним щодо впливу на клімат до 2050 року, чого вимагають міжнародні зобов'язання.