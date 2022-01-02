У електроседану BYD Han з'явиться версія кабріолет

Новинка із запасом ходу 500 км дебютує найближчим часом, повідомляє Автоцентр.

Фотошпигунам вдалося зробити знімки прототипу унікальної новинки від китайського автогіганта BYD. Йдеться про кабріолет, зроблений на базі седана Han.

Судячи з фото, зовні Han EV Convertible, якщо не брати до уваги відсутності даху, повторює однойменний седан. Він отримав вузькі світлодіодні фари з хромованими смугами, бампер із широким повітрозабірником, витягнуті задні фари та великі колісні диски з багатоспицевим дизайном.

Під питанням залишається кількість дверей. Мабуть, їх буде чотири. Хоча є можливість, що компанія позбавить модель задньої пари дверей. За даними інсайдерів, салон кабріолету повністю повторить донора щодо оснащення та оформлення.

Технічна частина також буде уніфікована із соплатформним седаном. Тобто рух кабріолет буде приводити один електромотор, розташований на передній осі, потужністю 222 к.с. та 330 Нм. Версія з двома електромоторами може видавати 494 к.с. і 680 Нм моменту, що крутить. Запас ходу складає 550 км. Дебют новинки відбудеться найближчим часом.