"Газпром" повідомив про рекордний видобуток газу за 13 років

"Газпром" у 2021 році видобував 514,8 мільярда кубометрів газу, це найкращий результат за останні 13 років, заявив голова компанії Олексій Міллер, повідомляє Лента.Ру.

Міллер додав, що приріст до показника за 2020 рік склав 62,2 мільярда кубометрів і "покрив левову частку зростання світового споживання газу 2021-го».

"Як і завжди, ми забезпечили надійне газопостачання споживачів" , - зазначив він.

Міллер також розповів, що за підсумками 2021 року "Газпром" чекає на максимальний за всю історію компанії фінансовий результат, отже, дивіденди теж будуть рекордними.