У "ПСЖ" спалах коронавірусу: Мессі також захворів

У французькому ПСЖ зафіксували чотири випадки коронавірусу. Інфікувався хворобою і лідер команди - Ліонель Мессі, повідомляє УНІАН.

Про це пише офіційний сайт паризького клубу.

Окрім Мессі, COVID-19 виявили також у Серхіо Ріко, Хуана Берната та Натана Бітумазали. Всі гравці опинилися на самоізоляції.

ПСЖ третього січня зіграє проти "Ванна" на стадії 1/16 фіналу Кубка Франції. Потім дев'ятого січня парижани в гостях проведуть матч проти "Ліона" в рамках 20-го туру Ліги 1.

Ліонель Мессі: виступи в "Парі Сен-Жермен"