У "ПСЖ" спалах коронавірусу: Мессі також захворів
У французькому ПСЖ зафіксували чотири випадки коронавірусу. Інфікувався хворобою і лідер команди - Ліонель Мессі, повідомляє УНІАН.
Про це пише офіційний сайт паризького клубу.
Окрім Мессі, COVID-19 виявили також у Серхіо Ріко, Хуана Берната та Натана Бітумазали. Всі гравці опинилися на самоізоляції.
ПСЖ третього січня зіграє проти "Ванна" на стадії 1/16 фіналу Кубка Франції. Потім дев'ятого січня парижани в гостях проведуть матч проти "Ліона" в рамках 20-го туру Ліги 1.
Ліонель Мессі: виступи в "Парі Сен-Жермен"
- 10 серпня Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1", а 30 серпня дебютував за парижан у чемпіонаті Франції.
- У трьох перших матчах в складі ПСЖ Мессі не зміг відзначитися результативними діями, а в четвертому забив свій перший гол.
- У чемпіонаті Франції Мессі забив 1 м'яч та віддав 4 гольові передачі в 11 матчах.
- У поточному сезоні Ліги чемпіонів аргентинець відзначився п'ять разів у п'яти поєдинках.