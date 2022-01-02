"Джеймс Вебб" завершує розкриття сонцезахисного екрану

Основну частину робіт з розгортання сонцезахисного екрану вже завершено. На телескопі розгорнуті ліва та права частини екрана, найближчим часом на його п'ятишаровій структурі буде встановлений необхідний натяг, повідомляє 3Dnews.

Як повідомив офіційний твіттер-аккаунт телескопа «Джеймс Вебб», на апараті вже успішно розгорнуто ліву та праву частини сонцезахисного екрану, завдяки чому він набув ромбовидної форми і став нагадувати діамант. Екран є одним із найважливіших частин телескопа, запущеного 25 грудня. Апарат призначений для пошуку сигналів від об'єктів молодого Всесвіту, але для цього оптика та інші компоненти мають бути холодними, тому від сонячних променів обладнання захищає спеціальний екран.

Його розміри становлять 21,2×14,2 м — об'єкт такого формату було б неможливо помістити на ракеті в розгорнутому вигляді, тому він набуває необхідної форми вже в космосі. На кожному етапі існує безліч потенційних точок відмови, здатних занапастити всю місію. Конструкція екрану включає 140 спускових механізмів, близько 70 петель, 8 двигунів розгортання, численні підшипники, пружини, шестірні, близько 400 блоків, а також 90 кабелів загальною протяжністю 400 м, як уточнили у відповідальній за проект компанії Northrop Grum.

Shine bright like a diamond ????



З успішним розгортанням нашого правого сонця mid-boom, або “arm,” Webb's радіатор має now taken on its diamond shape in space. Next up: tensioning the 5 sunshield layers! https://t.co/6G2caS1djY #UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/q0iuHdnKlN - NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 1, 2022

Розкриття екрану є найважливішим, але не завершальним етапом: найближчим часом оператори мають забезпечити необхідний натяг на всіх п'яти його шарах — ця робота буде завершена до кінця вихідних. Далі не раніше 7 січня будуть розгорнуті основне (6,5 м у діаметрі) та вторинне дзеркала телескопа. Наступним великим етапом стане прибуття апарату до точки Лагранжа L₂ системи Сонце-Земля. Після цього операторам буде необхідно вирівняти 18 секторів основного дзеркала, щоб вони запрацювали як єдина поверхня, далі буде проведено перевірку та калібрування наукового обладнання. Основна наукова робота з використанням «Джеймса Вебба» розпочнеться за півроку після запуску — влітку 2022 року.